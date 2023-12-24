Полиция Белграда применила слезоточивый газ против участников протестов

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Полиция Белграда применила слезоточивый газ в ответ на попытки проникновения протестующих в здание администрации Белграда, сообщает ТАСС. Последние продолжают бить оконные стекла и бросать пивные банки и камни в правоохранителей.

Спецназ продолжает сдерживать натиск толпы. Полицейские забаррикадировали главный вход в здание щитами. Протестующие, в свою очередь, используют файеры и дымовые шашки. Президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что на улицы вышло около 2,5 тысячи человек

24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Это произошло после слов Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, они выкрикивали антиправительственные лозунги. Затем участники митинга попытались проникнуть в здание администрации Белграда, они выломали дверь и разбили камеры видеонаблюдения.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. По словам главы государства, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. Он также рассказал, что иностранные спецслужбы заблаговременно предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.