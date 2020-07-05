Полиция Австрии выясняет личности причастных к стрельбе россиян

https://static.news.ru/photo/9c61f344-be9c-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов пока не могут подтвердить информацию о том, что причастные к стрельбе под Веной россияне являются выходцами из Чечни, сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер.

По его словам, на данный момент известно, что 43-летний гражданин РФ был найден мёртвым с огнестрельным ранением.

Полиция начала розыск, и около 21:30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший. Он также гражданин России, — уточнил он.

Шварценеккер пока не подтвердил достоверность сообщений местных СМИ о том, что стрелявшие и погибший — выходцы из Чечни. Он подчеркнул, что их личности ещё предстоит уточнить, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.