https://static.news.ru/photo/fababa86-bed1-11ea-951a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/Global Look Press

Полиция Австрии произвела второе задержание после убийства россиянина под Веной, рассказала представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. Однако она отказалась комментировать отношение спецоперации к упомянутому инциденту.

Произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии, — передаёт газета Österreich.

Накануне посольство РФ в Австрии заявило, что представительству Кремля не получало обращений из-за убийства и проверяют информацию о ЧП.

Как писал NEWS.ru, ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Сотрудники правоохранительных органов пока не могут подтвердить информацию о том, что причастные к стрельбе под Веной россияне являются выходцами из Чечни, сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер. По его словам, на данный момент известно, что 43-летний гражданин РФ был найден мёртвым с огнестрельным ранением.

Шварценеккер пока не подтвердил достоверность сообщений местных СМИ о том, что стрелявшие и погибший — выходцы из Чечни. Он подчеркнул, что их личности ещё предстоит уточнить.