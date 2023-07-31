Полиция ФРГ по три раза в день выезжает в общежития для беженцев с Украины Bild: полиция Германии по три раза в день выезжает в общежития для украинских беженцев

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая полиция вынуждена по три раза в день выезжать в общежития для украинских беженцев, чтобы навести порядок, сообщает издание Bild. По его данным, не все выезды силовиков связаны с криминалом.

С января по март полиции пришлось выехать в 230 командировок. В среднем это составляет почти три операции в день, — подчеркивается в публикации.

При этом причиной основной частью вызовов является нарушение общественного порядка, угрозы и оскорбления, кражи и нанесение телесных повреждений, распространение наркотиков. В статье утверждается, что только в общежитиях Ганновера проживает около 6,2 тысячи беженцев, еще семи тысячам украинцев предоставлено частное жилье.

В связи с приездом в Германию украинских беженцев население страны в 2022 году рекордно выросло. Так, число жителей увеличилось на 1,12 миллиона человек (1,3 %).

Ранее социолог Дорота Перетяткович сообщила, что отношение жителей Польши к украинским беженцам изменилось в худшую сторону из-за ряда возникших проблем. По ее словам, все больше поляков считают, что их правительство делает для мигрантов больше, чем для них самих. Из-за миграционного кризиса украинцы стали больше конкурировать с жителями Польши за рабочие места. Кроме того, они занимают очереди в детские сады и школы.