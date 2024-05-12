Полицейского ранило при взрыве гранаты в Киевской области Мэр Сапожко: два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Броварах

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Два человека, включая сотрудника правоохранительных органов, пострадали при взрыве гранаты в Броварах Киевской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Сапожко. По его информации, медики оказали первую помощь раненым.

В центре Бровар, на бульваре Независимости, в районе магазина «Красный маркет» примерно в 20:40 раздался взрыв. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции, — говорится в сообщении.

Как добавили в Нацполиции Украины, правоохранитель пытался задержать мужчину по причине хулиганских действий. В итоге погоня закончилась тем, что злоумышленник бросил гранату в сотрудника правопорядка, заключили в ведомстве.

Ранее в подъезде жилого дома в Киеве также взорвалась граната. В результате инцидента пострадали два жителя. Происшествие случилось в правобережной части украинской столицы. На месте ЧП работали полиция, туда прибыла карета скорой помощи. Другие подробности случившегося не приводились.

В марте в Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты у него в руках. Инцидент произошел утром на детской площадке в Подольском районе украинской столицы. Согласно обнародованной на тот момент информации, погибшему было 29 лет.