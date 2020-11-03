Полицейские задержали предполагаемого террориста из Вены

https://static.news.ru/photo/0b3657f2-1dd3-11eb-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов австрийского города Линц задержали мужчину, который может быть причастен к теракту в Вене.

Спецподразделение Cobra осуществило задержание примерно в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Силовики застали подозреваемого врасплох, и он не оказал сопротивления, передаёт Kronen Zeitung.

По данным телеканала ORF, полицейские задержали известного исламиста. Кроме того, известно о задержании как минимум одной женщины, которая проходит по делу свидетелем.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.