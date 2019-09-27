Сотрудники немецкой полиции задержали француза Алена Робера, поднявшегося на небоскрёб «Скайпер» во Франкфурте-на-Майне.
Мужчина забрался на крышу, откуда спустился по фасаду здания. Внизу его уже ждали полицейские, доставившие мужчину в участок, передаёт
Органы правопорядка оценивают акцию как нарушение и незаконное проникновение в жилище.
Ранее News.ru писал, что подготовительные работы к возведению самого высокого в Европе жилого небоскрёба стартовали на территории международного делового центра «Москва-Сити». Проект получил название One Tower.