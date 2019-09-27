https://static.news.ru/photo/1708f7d8-e1f7-11e9-8807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Сотрудники немецкой полиции задержали француза Алена Робера, поднявшегося на небоскрёб «Скайпер» во Франкфурте-на-Майне.

Мужчина забрался на крышу, откуда спустился по фасаду здания. Внизу его уже ждали полицейские, доставившие мужчину в участок, передаёт Spiegel .

Органы правопорядка оценивают акцию как нарушение и незаконное проникновение в жилище.

Ранее News.ru писал, что подготовительные работы к возведению самого высокого в Европе жилого небоскрёба стартовали на территории международного делового центра «Москва-Сити». Проект получил название One Tower.