Полицейские взяли штурмом аптеку в германском Карлсруэ Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в немецком Карлсруэ

Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Немецкий спецназ взял штурмом аптеку в городе Карлсруэ, где неизвестный удерживал в заложниках двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полиции города. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В 21:10 [23:10 мск] в аптеку ворвался полицейский спецназ. В ходе этой операции был задержан подозреваемый. В настоящее время в здании проводится обыск, — говорится в заявлении полиции.

Вечером 10 марта стало известно, что неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ. Злоумышленник потребовал выкуп за освобождение в размере 1 млн евро.

Днем ранее в немецком Гамбурге в центре «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) произошла стрельба. По последним данным, погибли семь человек, пострадали еще 24, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «жестоким актом насилия».