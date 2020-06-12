Полицейские вышли на акцию протеста в Париже

Парижские полицейские проводят акцию протеста на Елисейских Полях. Сначала сотрудники полиции на автомобилях с плакатами, на которых изображены полученные во время службы ранения, окружили Триумфальную арку. Затем протестующие пешком отправились вниз по Елисейским Полям.
В начале акции несколько человек несли растяжку с надписью «Нет полиции — нет мира». Кроме того, участники зажигали фаеры с дымом, делая из них композиции в цветах французского флага.
12 июня — акция за всех французских полицейских. Власти не поддерживают своих полицейских, Alliance защищает их против презумпции вины. Нет, полицейские не расисты. Прекратим ненависть против полиции! — сообщает один из профсоюзов, участники которого вышли на митинг.
Как ранее писал NEWS.ru, американца Джорджа Флойда, погибшего после жестокого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне.
Смерть мужчины вызвала акции протеста против полицейского насилия и расизма по всем США и не только, многие из них переросли в погромы и мародёрство.
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