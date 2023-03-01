Полицейские унесли Грету Тунберг с акции протеста в Осло

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Задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг

Норвежские полицейские приступили к задержанию экоактивистов в Осло, а яркую их представительницу, шведскую активистку Грету Тунберг, сотрудники правоохранительных органов страны унесли с протестов за руки и за ноги, сообщает телерадиокомпания NRK. Экоактивисты, в число которых входят представители саамов, на протяжении нескольких дней проводят в правительственном квартале масштабную акцию протеста против возведения ветряных электростанций на территории проживания коренного народа.

В 09:29 (11:29 мск. — NEWS.ru) полиция начала выводить протестующих. В 09:51 (11:51 мск. — NEWS.ru) Грету Тунберг уносят, — говорится в сообщении.

Отмечается, что манифестанты блокируют входы в министерства, из-за чего чиновники с начала недели работают из дома. Активисты перекрыли входы в Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности. 1 марта сотрудники ведомств не смогли попасть в Министерство климата и окружающей среды, а также в Министерство торговли, промышленности и рыболовства, указывает телерадиокомпания.

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