Время динозавров прошло? Джукановичу в Черногории обрезали полномочия Попытка разгромить парламент в Подгорице может оказаться полезной для России

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Президент Черногории Мило Джуканович

В Подгорице, столице Черногории, прошли протесты, в ходе которых сторонники президента попытались захватить здание скупщины (парламента). Следующая большая акция протеста с перекрытием дорог может пройти там 17 декабря. Учитывая, что волнения Черногории происходят параллельно росту напряженности между Сербией и Косово, некоторые политологи уже заговорили о том, что Балканы снова «поджигают с разных сторон». Впрочем, большинство специалистов полагают, что недовольство черногорцев не повлияет на обстановку в регионе. Более того, урезание полномочий одиозного президента Черногории Мило Джукановича может сыграть на руку Москве.

Булыжник — оружие президента

В окна скупщины (парламента) Черногории вечером 12 декабря летели булыжники и бутылки, а площадь перед его зданием заволокло дымом от файеров. Причиной выступлений стало недовольство сторонников президента страны Мило Джукановича, чья власть оказалась ограничена усилиями парламентариев. Это произошло после того, как скупщина повторно одобрила закон (один раз Джуканович его уже отклонял), который, в частности, дает право парламенту определить состав правительства без одобрения президента. При этом закон был одобрен парламентариями в отсутствии значительного числа оппозиционных депутатов. На этом основании сторонники сильной президентской власти обвинили парламентариев в «государственной измене», заявив, что урезание президентских полномочий грозит обвалом конституционного строя Черногории. Ранее в своем офисе своими же сотрудниками был задержан специальный государственный прокурор Черногории Саша Кадьенович. Его обвиняют в превышении полномочий и создании организованной преступной группировки. Прокурор известен как сторонник президента.

При этом скупщина поставила самого Джукановича в безвыходное положение — согласно законодательству он обязан подписать повторно принятый парламентом законопроект. Правда, сам Джуканович уже заявил, что будет жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Протесты, последовавшие после голосования, ни в коем случае не были стихийным проявлением народной любви к Джукановичу. Для обычных черногорцев больше полномочий будет у президента или меньше — это разница между хреном и редькой. В отличие от них, «профессиональные» сторонники президента хорошо знали, по каким улицам будут съезжаться на голосование парламентарии- «изменники» и организованно перегородили для них все подъезды к зданию скупщины (депутаты трех пропрезидентских партий не явились на сессию по собственной инициативе).

Когда в ноябре 2022 года законопроект слушался в первом чтении, проджукановские депутаты из Демократической партии социалистов (ДПС) тоже проигнорировали голосование, понимая, что в любом случае окажутся в меньшинстве (у ДПС 30 мест из 81-го). Вчера с той же целью джукановские «титушки» попытались физически воспрепятствовать наличию кворума на сессии законодательного органа. В те же часы в полицию поступили звонки о «минировании» нескольких подгорицких школ (разумеется, ложном). Как полагают, это тоже было частью отчаянных попыток сторонников Джукановича устроить хаос в столице.

Желающих помахать кулаками после драки собралось в центре Подгорицы (население менее 160 тыс. чел) несколько сотен — для маленького города это приличное количество.

Принятие закона означает конституционный переворот, срежиссированный в Белграде. Мы намерены продолжать протесты, — говорится в заявлении пропрезидентской (но не правящей) Демократической партии социалистов.

От свидетелей происходящего в Подгорице не укрылось, что демонстранты называли антипрезидентских депутатов не только «предателями», но еще и «сербами». Использование этого слова в оскорбительном смысле безо всякой политологии раскрывает, что для сторонников Мило Джукановича любые ассоциации с бывшей братской республикой в составе аж трех государственных образований являются запретными.

Не серб ты мне

Два южнославянских народа жили вместе в границах Социалистической Федеративной Югославии (при Иосипе Броз Тито), затем Союзной Югославии (при Слободане Милошевиче) и, наконец, Союза Сербии и Черногории.

Целью Мило Джукановича на разных постах является как можно более глубокая интеграция Черногории в западное сообщество. При его периодическом нахождении у власти начиная с начала 1990-х годов страна ввела в обращение евро и вступила в НАТО. В то же время соседняя Сербия была мишенью для натовских бомбардировок в конце тех же 1990-х. И в целом Белград во все времена тесно ассоциировал себя с Россией (известна сербская поговорка, что «нас с русскими 150 миллионов»), постоянно вовлекая в свою орбиту и «младших братьев» — черногорцев.

Последние, как и полагается младшим братьям, видели в подобной опеке не столько защиту, сколько травму национальному самолюбию — даже при том, что они ни языком, ни религией, ни менталитетом от братьев старших не отличаются. В этом смысле между русскими и украинцами различий намного больше; но дуальности «Россия — Украина» и «Сербия — Черногория» совпадают в том, что в обеих «старшие» половинки тянут на восток, а «младшие» — на Запад. Ровно сто лет назад, в такие же декабрьские дни, черногорцы даже устроили восстание (безуспешное) за выход из-под сербской короны.

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Для черногорских националистов особенно обидно, что их республика сохраняла союз с Сербией до самого конца. Черногория и Сербия окончательно разошлись только в 2006 году, когда другие четыре республики бывшей Югославии уже давно провозгласили независимость. А так как из песни слов не выкинешь, то в попытках заретушировать этот «позорный» исторический факт черногорские националисты теперь стараются быть святее папы римского. Поэтому слово «сербы» в лексиконе национал-радикалов применительно к своим политическим оппонентам синонимично понятию «национал-предатели».

Стремительный уход Черногории в западном направлении дал основания сторонникам Джукановича обвинять Сербию и Россию в том, что именно они стояли за попыткой его убийства в октябре 2016 года. На тот момент Джуканович занимал пост премьер-министра от в то время правящей ДПС. Черногорская оппозиция Джукановичу утверждает, что попытки переворота не было и якобы «заговор» от начала до конца придуман командой премьер-министра, чтобы обеспечить победу его ДПС на парламентских выборах — они проводились в тот же самый день. Со своей стороны Москва официально отрицала какой бы то ни было интерес во внутричерногорских разборках. В феврале 2021 года дело о попытке госпереворота было окончательно закрыто.

Прочерногорский Абазович

В декабре 2022 года обвинения в очередном «госперевороте» происходят с противоположной стороны. За ним, как полагают местные наблюдатели, стоит 37-летний премьер-министр Дритан Абазович. По крайней мере, именно ему выгодно, чтобы парламент мог одобрять кабмин без согласования с президентом.

По иронии судьбы сам Дритан Абазович ни разу не серб, а этнический албанец. Но как раз это дает ему самым парадоксальным образом дополнительные очки с точки зрения черногорских националистов. Ведь албанцы по умолчанию — противники сербов, что подтверждают происходящие сразу через границу нынешние беспорядки в Косово. Черногория официально признала независимость Косово в 2008 году (став второй страной после Албании, сделавшей это), что еще сильнее отдалило Подгорицу от Белграда и Москвы.

Фото: gov.me Премьер-министр Черногории Дритан Абазович

Однако ослабление Джукановича объективно играет на руку Белграду и Москве, причем это не так уж сильно зависит от намерений и личности того, кто при этом усиливается, сказала NEWS.ru руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса РАН Елена Гуськова.

Назвать Абазовича просербским или тем более пророссийским политиком — это сильное преувеличение. Он ни тот ни другой. Но он, в отличие от Джукановича, и не безоглядно прозападный. Он — прочерногорский. Для него показывать националистическую позицию очень важно в силу своего албанского происхождения, дабы никто не смог обвинить его в недостаточном патриотизме. Пока ему это удается. Он молодой, энергичный, умеет, как говорится, зажигать своими речами. Этим он выгодно контрастирует со «стариком» Джукановичем.

В ноябре Джуканович пытался назначить внеочередные выборы, надеясь таким образом избавиться от премьера, которого президент рассматривает как «чересчур зажигательного» деятеля (здесь, возможно, играют роль не только политические нюансы, но и сугубо поколенческая ревность заходящей звезды к восходящей). И чтобы не рисковать, противники Джукановича сделали «ход конем» — просто лишили главу государства права влиять на назначение главы правительства.

Динозавр, уходи

Нынешнее противостояние между президентом и парламентским большинством в Черногории является проявлением борьбы элитных кланов, корни которой уходят еще во времена, когда Югославия доживала свои последние годы, рассказал NEWS.ru эксперт по Балканам доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

Кто такой Мило Джуканович? Это политический динозавр, которого выдвигал на руководство Черногорией еще, страшно сказать, Слободан Милошевич. Как Джукановичу удалось пережить, политически и физически, своего протеже? Ответ очень простой. Черногорский лидер проявил себя как политический флюгер, меняя стороны и предавая своих соратников и «крестных отцов», включая и Милошевича. Но будем справедливыми — Дритан Абазович не сильно лучше. Дело том, что Черногория — страна маленькая и очень традиционалистская, поэтому политические партии там отражают интересы конкретных семей или кланов. Для черногорца, который ни к одному из них не принадлежит, нет особой разницы, кто диктует политику. Абазович, возможно, не такой оголтелый западник, как Джуканович, но считать этнического албанца «сербофилом» или «русофилом» было бы заблуждением.

Тем не менее, применяя логическую схему «скажи мне, кто твой друг» (или, что в данном случае одно и то же, противник), победа линии Дритана Абазовича может быть хорошей новостью для Москвы, которой приходится сегодня искать союзников с миру по нитке.

Уличные беспорядки в Подгорице заставляют думать, что политические силы там прилежно учатся у других национальных лидеров несравнимо более крупного масштаба и верят в то, что если что-то позволено Юпитерам, то и они имеют как минимум моральное право использовать их «политтехнологии».

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press Мило Джуканович

Нынешние протесты в Подгорице выглядят как попытка применения ноу-хау сторонников другого проигравшего президента отменить уличными акциями свершившийся факт своего проигрыша в политическом матче. Таким же образом буйствовали на улицах Вашингтона 6 января 2021 года «фанаты» Дональда Трампа, не готовые признать его поражения на выборах. В футболе матчи никогда не переигрывают по требованию проигравшей команды, даже если вскрываются ошибки судейства. Тем более безнадежны старания политиков «повернуть историю вспять» неполитическими инструментами. Умение красиво проигрывать свойственно не всем главам государств, независимо от масштаба — будь то Трамп или Джуканович.