Полеты в аэропорту Гамбурга возобновили после освобождения заложницы

Фото: IMAGO/Lenthe-Medien/Harms/Global Look Press

Аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся на на взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба авиагавани в Twitter (Х). После того как его задержали, а заложницу освободили, большое количество полетов все равно отменяют или задерживают.

Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки, — сказано в сообщении.

Авиагавань Гамбурга была закрыта с вечера 4 ноября из-за проведения полицейской операции. Итогом 18-часовых переговоров стало задержание вооруженного мужчины, который хотел вывезти за границу свою дочь. Он сдался правоохранителям без сопротивления и отпустил девочку, она не пострадала. Согласно информации местных СМИ, мужчина является этническим турком, он требовал вылета в Турцию. Дочь он похитил у матери и намеревался увезти с собой.

Накануне он прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления в гамбургском аэропорту и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней со своей четырехлетней дочерью. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомобиля, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью.