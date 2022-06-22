Покушение на главу администрации Чернобаевки совершено под Херсоном

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/Global Look Press

В Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, пишет РИА Новости. Сообщается, что угрозы его жизни и здоровью нет, он получил только легкое ранение.

Как рассказали в администрации поселка, все случилось 22 июня рано утром. На дороге, по которой ехала машина с Юрием Турулевым, внезапно взорвалась мина.

Устройство было заложено в траве неподалеку от перекрестка, неизвестные запрятали мину под забором одного из местных домов.

Некоторые здания, расположенные недалеко от места происшествия, получили повреждения. Никто из местных жителей не получил травм, ранений удалось избежать и сотрудникам охраны Юрия Турулева.