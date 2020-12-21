Покупка биоёлок стала новогодним трендом в ФРГ

https://static.news.ru/photo/95bb983c-42af-11eb-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украшенная яркими игрушками ёлка — знакомый всем символ Рождества и Нового года в ФРГ, однако новые экологические идеи и модные тенденции диктуют рынку собственные правила. Недавний тренд — биоёлка, угрожающая потеснить популярные в прошлом праздничные деревья в горшках.

Каждый год немцы покупают около 28 млн живых зелёных красавиц. Около 10% завозят из соседних Дании, Австрии, Польши и Чехии. Большая часть выращивается в специальных питомниках, ещё 15% — в лесных хозяйствах.

Только 1% новогодних ёлок можно считать «био», так как растут в экологических условиях, без применения пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста, передаёт РИА Новости. Ещё шесть лет назад в ФРГ подобные деревья продавали около 100 компаний, сейчас — почти 800. Количество питомников, выращивающих биоёлки, за это время удвоилось, заявили представители отрасли.

Неожиданным аргументом в пользу биоёлки является её безопасное использование в качестве «корма для слонов». В департаменте по уборке города в Берлине заявили, что каждый год перерабатывается новогодних деревьев около 350 тысяч штук. Часть сырья отправляют в столичный зоопарк. Но основную массу измельчают, превращая в биомассу, которую используют для производства электричества на специальных станциях.

В воскресенье, 20 декабря, в Москве открылось более 200 ёлочных базаров. Об этом рассказал журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, деревья привозят из различных регионов, в основном — из Пермского края. Он отметил, что цены на ели колеблются от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей за метр. Вместе с тем в продаже есть сосны и импортные деревья, которые стоят дороже. Кроме того, по словам Немерюка, можно также заказать доставку ёлки, купить специальные подставки для деревьев и другие аксессуары.

Как ранее писал NEWS.ru, каждый десятый россиянин не станет на этот Новый год наряжать ёлку. Большинство из тех, кто отказался от новогоднего символа, — родители подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса.