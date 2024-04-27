Покинувших Украину уклонистов предложили обложить данью Экс-генпрокурор Украины Луценко предложил обложить уклонистов данью

Фото: IMAGO/Willi Schewski/Global Look Press

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в блоге на сайте «Украинской правды» предложил заставить уехавших за границу украинцев платить взносы для нужд ВСУ. Он назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения критической для Вооруженных сил Украины.

Чтобы исправить положение ВСУ, Луценко предложил составить список уехавших за границу «сепаратистов и предателей» и обложить их пожизненными военными платежами. Кроме того, он призвал раскрыть имена тех, благодаря кому уклонисты от мобилизации смогли покинуть Украину, и отправить их в зону боевых действий.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину. Приказ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать паспорта. По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране. Согласно проведенным депутатом опросам, около 70% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Безуглая назвала такие результаты неутешительными.