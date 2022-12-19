Покайся, Карл! Гарри и Меган запросили «кризисную встречу» с королем После скандальной премьеры Netflix герцог и герцогиня Сассекские потребовали извинений от Букингемского дворца. Иначе они не прилетят на коронацию

Фото: imago images/Paul Marriott/Global Look Press

Скандал между Лондоном и мятежным принцем Гарри, который вместе с супругой Меган поведал об «ужасах» их жизни во дворце, набирает обороты. Как выяснила The Sunday Times, герцог и герцогиня Сассекские затребовали «антикризисную встречу» с Карлом III и другими членами королевской семьи. Однако вовсе не для того, чтобы загладить неловкость после всех откровений, прозвучавших в нашумевшем фильме Netflix. Напротив, Гарри и Меган хотят получить извинения от монарха за все прежние обиды. Иначе они угрожают не прилететь на его коронацию в мае 2023 года. Подробности — в материале NEWS.ru.

Масла в огонь подлило «обезоруживающее молчание» Букингемского дворца. Там вовсю готовятся к встрече Рождества и принципиально не реагируют на обвинения из уста Гарри и Меган в адрес старших членов королевской семьи. Якобы они отнеслись к американской избраннице Гарри с неприязнью, завидовали ей, ущемляли ее свободу, позволяли себе расистские намеки в адрес американки-мулатки и в штыки восприняли решение пары об отъезде из Британии в 2020 году. Досталось всем — старшему брату Уильяму и его супруге Кейт, Карлу III (тогда еще наследному принцу Чарльзу) и даже покойной Елизавете II. Но на этом Сассексы, получившие за свои откровения гонорар в $100 млн, не успокоились.

Фото: Netflix В фильме «Гарри и Меган» пара демонстрирует, что все еще влюблена

Принц Гарри и Меган Маркл потребовали провести саммит со всей британской королевской семьей и добиться от нее извинений за неподобающее обращение. Они хотели бы сесть за общий стол и обсудить накопившиеся обиды, — пишет издание. — От этого зависит, прилетит ли пара на коронацию Карла III, намеченную на май 2023 года. Прежде должны последовать извинения и признание ответственности.

Герцога и герцогиню задело, что Букингемский дворец проигнорировал их публичные жалобы, но зато поспешил загладить вину в другом скандале — с бывшей фрейлиной Елизаветы II. Как писал NEWS.ru, Сюзан Хасси, 60 лет служившая верой и правдой Елизавете II, недавно была уволена с должности придворной дамы после приема от имени королевы-консорта в конце ноября.

Тогда белая англичанка устроила допрос с пристрастием чернокожей гостье — главе неправительственной организации по защите женщин Нгози Фулани. Леди Хасси ни с того ни с сего принялась пытать Фулани о ее происхождении — мол, настоящей британкой та быть никак не может. Их диалог стал достоянием соцсетей и вызывал бурю. Дело закончилось примирением — на прошлой неделе обе дамы встретились в Букингемском дворце и поговорили по душам. Нгози Фулани еще раз получила извинения, и досадный инцидент был исчерпан.

Фото: AP/TASS Бывшую фрейлину британской королевы Сюзан Хасси обвинили в расизме

Меган и Гарри настаивают, что тоже заслужили извинений. По их мнению, королевская семья демонстрирует двойные стандарты, — сообщает The Daily Mail.

Хотя из документального фильма на Netflix так до конца и не ясно, кто и чем обижал Мегги. В том, что касается расизма, пара до сих пор поведала лишь об одном неприятном эпизоде в давнем интервью Опре Уинфри. Когда жена Гарри была беременна малышом Арчи, якобы кто-то из Виндзоров поинтересовался, «какого цвета будет кожа» у первенца Сассексов и внука королевы. Но кто именно позволил себе такую бестактность, неизвестно.

Так кто перед кем должен извиниться? — передает источник в Букингемском дворце настроения в окружении Карла III.

Другой высокопоставленный собеседник The Sunday Times отрезал: «Если они хотят связаться с королем, то знают, где он живет». Во дворце уверены: Гарри прекрасно понимает, что Уильям не будет ему мстить, и пользуется этим. Однако королевская семья избрала «благородную стратегию молчания, и она кажется верной».

Фото: Kensington Royal Свадьба Меган и Гарри в 2018 году — вся семья в сборе

Если примирения так и не будет (а к этому все идет), то коронация монарха рискует пройти весной без его младшего сына и невестки, которую Карл III по-отечески провожал к алтарю в 2018 году, не побоявшись нарушить все мыслимые и немыслимые протоколы. Очевидно, Букингемский дворец не пойдет навстречу первым.

Между тем королевские юристы пока не расслабляются и ждут следующего «дня Икс» — 10 января 2023 года. Тогда в Британии должна выйти автобиография Гарри «Запасной» (намек на его «второсортность» в королевской семье). «Заявления в этой книге обещают быть еще более зажигательными, нежели в фильме Netflix», — считают собеседники The Daily Mail. А значит, «королевская мыльная опера», как окрестили эту историю в сосцетях, точно будет иметь продолжение.