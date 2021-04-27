«Пока жива Елизавета II»: придворные эксперты предсказали крах короне

https://static.news.ru/photo/dd752e7c-a790-11eb-90f1-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смерть королевы Елизаветы II станет крахом для монархии в стране, считают эксперты. Дальше страну ждёт общественное обсуждение, в которое, скорее всего, придётся включиться парламенту страны.

Думаю, монархия в том виде, в котором мы её знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева, — сообщила изданию Vanity Fair британский политик Дайан Эбботт.

Она уверена, что в первую очередь ожесточённые дебаты ждут Великобританию из-за ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, которые втянули королевскую семью в конфликт.

По-моему, то, что королевская семья и её советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен, — считает она.

Мнение политика поддержала автор книг о королевской семье Анна Пастернак. Она уверена, что Гарри, возможно, сам того не желая, уже запустил необратимые процессы по изменению облика страны. Монархия, по её мнению, «архаичный институт», который может рухнуть после смерти Елизаветы II.

В целом эксперты предрекают переход к более скромной версии монархии. Скорее всего, она станет похожа на скандинавские: номинальные король или королева останутся, но прежние пышность и церемонии уйдут.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II во время прощания со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом оставила на его гробу трогательное письмо. В нём она подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её.