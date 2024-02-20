Пока либералы грустят о Навальном, готовится расправа над Ассанжем

Фото: AP/ТАСС

Джулиан Ассанж

Уже в эту среду Высокий суд Лондона может принять решение о судьбе одного из самых ярких защитников свободы слова — речь о журналисте Джулиане Ассанже. Том самом Ассанже, что был одним из основателей портала WikiLeaks, который специализировался на обнародовании секретных докладов и записок послов. Усилия команды Ассанжа не были оценены прежде всего в тех государствах, что всегда стеной стоят за информационную прозрачность и открытость. А заодно никогда не отказываются от возможности поучать других, как надо защищать свободу слова.

Несанкционированный секс

Наверное, и американцам, и украинцам было крайне неприятно прочесть в подборке портала записку вновь назначенного американского посла в Киев. Который, услышав впервые местный гимн, написал, что ощутил, словно все собаки в округе одновременно завыли. Впрочем, WikiLeaks предал гласности массу разного рода информации. И эти публикации были болезненно восприняты в Вашингтоне.

Некоторые информаторы Ассанжа уже получили немалые тюремные сроки, но до самого журналиста цепкие руки американских властей никак не могли дотянуться. Правда, изначально преследовали Ассанжа не за публикации, которые потом цитировали крупнейшие мировые издания, а за некие сексуальные преступления, совершенные в Швеции.

Мол, там привлекательный журналист вступил в половую связь с женщиной, которая этого до конца не осознавала. Видимо, спросонья. Так или иначе, но Ассанж покинул Швецию, но дело против него оказалось живее всех других. В Великобритании все началось сначала.

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press Джулиан Ассанж

Эквадорское убежище

Было очевидно, что Ассанжа собираются выдать Швеции, а уж та с удовольствием направит его в США, где, по некоторым подсчетам, журналисту грозит астрономический срок в 175 лет. На каком-то этапе убежищем для Ассанжа послужило посольство Эквадора. Жизнь в маленьком посольстве для Ассанжа явно была не сахар. Но когда он иногда выходил на балкон, то отвечал на вопросы журналистов.

Западные блюстители правил так опасались, как бы эквадорцы не вывезли Ассанжа в Латинскую Америку, что у посольства Эквадора постоянно дежурили усиленные наряды полиции. Добровольная посольская эмиграция Ассанжа продолжалась почти семь лет, но стоило смениться режиму в маленькой и далекой стране, как его, уже седого и обросшего окладистой бородой, вывели из здания в наручниках.

Из Лондона в США выдачи нет. Или есть?

Живущий у нас Эдвард Сноуден заявил, что Великобритания не имеет права депортировать Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, поскольку существующее между этими государствами соглашение об экстрадиции не предусматривает передачу политических заключенных. Но ведь джентльмены всегда на ходу успешно меняют правила.

Фактически Высокий суд Лондона должен дать ответ на сакраментальный вопрос о депортации. Нет, само решение было принято еще в 2022 году, но с тех пор оно постоянно оспаривалось. Вот суд и должен дать ответ на вопрос, остаются ли еще варианты апелляций.

Если решение будет отрицательным, то дверь для депортации будет открыта. Правда, остается призрачная надежда на ЕСПЧ.

Однако не слышно, чтобы люди, изобразившие неземную скорбь по почившему Навальному, подняли бы свой голос в защиту фактически уничтожаемого журналиста. Видимо, спонсоры не поймут.

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