«Поймет такой подход»: экономист допустил блокаду Украины со стороны Польши Экономист Беляев высоко оценил вероятность блокады Украины со стороны Польши

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша, переживающая аграрный кризис, может ввести блокаду в отношении Украины, предположил в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, сейчас правительство страны предпринимает полустихийные ограничения, которые считаются противоправными с точки зрения международного права.

Сейчас есть полустихийные временные ограничения из арсенала ранних промышленных революций, когда шли на силовые способы препятствия распространения товаров. Это противоправные действия с точки зрения международного права, такие пиратские наскоки лежат за рамками международного права, если еще какие-то его остатки сохранились. Правительство Польши смотрит на это сквозь пальцы, нейтрально, а то и положительно, — отметил он.

По словам Беляева, временные ограничения могут обрести характер полной блокады. При этом сама Польша настаивает, что частично использует вводимые ограничения как коридор для вывоза зерна к балтийским портам, отметил экономист.

Тут они могут нажимать на такие клавиши, как поставки на внешний рынок, гуманитарная помощь странам. Эгоистичные действия часто прикрываются популистскими лозунгами, — пояснил эксперт.

Беляев добавил, что каждое государство в тяжелые времена начинает вести политику исключительно в собственных интересах и мало заботится о гуманитарных ценностях. Подводя итог, экономист отметил, что считает введение блокады в отношении Украины наиболее вероятным сценарием развития событий, поскольку Киев может понять в свой адрес только такой подход.

Ранее координатор протестующих Кароль Печиньский сообщил, что польские фермеры приступили к блокаде границы с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. По его словам, аграрии намерены остановить весь трафик.