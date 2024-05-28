Пойманный военкоматом главред украинского издания решил пойти на фронт Главред «Экономической правды» Денков сообщил о вступлении в ряды ВСУ

Фото: МО Украины

Главред украинской «Экономической правды» Дмитрий Денков рассказал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) о своем решении вступить в ряды ВСУ. По его словам, он нашел лучший вариант из подразделений, к которому можно присоединиться.

Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться <...>. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант, — отметил журналист.

При этом украинские СМИ писали, что Денкова задержали сотрудники территориального центра комплектования и лишили средств связи. Родственники главреда обратились в полицию в связи с инцидентом.

Ранее украинский замминистра юстиции Елена Высоцкая подчеркнула, что порядка трех тысяч заключенных в стране подали заявления на УДО, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ после вступления в силу соответствующего закона. Называвшийся при разработке инициативы «потенциал» в 20 тысяч заключенных она сочла нереалистичным.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией. Речь шла об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, они составят до 25,5 тысячи гривен.