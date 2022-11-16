Пойманный на взятке дипломат из Польши покинула Россию МБЭС: пойманный на взятке польский дипломат Бокшнайдер уехала из России

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

Польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер

Польский дипломат Эва Малгожата Бокшнайдер, задержанная за взятку в €20 тысяч, уехала за границу, сообщили в пресс-службе Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), где она занимала должность начальника отдела маркетинговой поддержки управления стратегического планирования и анализа. В пресс-службе отметили, что сейчас Бокшнайдер не состоит в правоотношениях с банком, передает РИА Новости.

Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка. В настоящий момент госпожа Бокшнайдер в правоотношениях с банком не состоит, по нашей информации, она выехала за пределы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали гражданку Польши с дипломатическим статусом при получении взятки за оформление фиктивных документов при контрабанде алкоголя. МИД России объявил ее персоной нон грата и предложил покинуть территорию страны в недельный срок. Также был обнаружен склад, где хранился контрабандный алкоголь. Его объем составил более 40 тонн, а общая стоимость — свыше $2 млн. Кроме того, задержаны трое россиян, причастных к организации незаконных поставок алкогольной продукции в страну. Возбуждено уголовное дело.

До этого ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан при получении секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Российское внешнеполитическое ведомство объявило Танцунори персоной нон грата. Он покинул территорию России 28 сентября.