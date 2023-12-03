«Пойдем до конца»: в Киеве назвали способ достичь военного паритета с РФ Подоляк: Украина достигнет военного паритета с РФ при содействии Запада

Фото: МО Украины

Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью УНИАН. По мнению собеседника агентства, Киев сможет достичь этого лишь при содействии Запада.

Украина готова дойти до конца, но при совместном (c Западом — ред. NEWS.ru) технологическом рывке. Тогда (Украина— ред. NEWS.ru) будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией, — сказал он.

Ранее в Киеве пожаловались, что Запад не сдержал слово по поставкам оружия. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас. Он пояснил, что решение проблемы увеличения поставок оружия зависит от мощностей заводов-производителей, от действий правительств стран — партнеров и от нюансов логистики.

Тем временем в следующем году Украина рассчитывает потратить на ракетное вооружение и боеприпасы порядка 175 млрд гривен ($5 млрд). По словам заместителя министра обороны страны Юрия Джигира, это основной приоритет военного бюджета страны на 2024 год. Также около 80 млрд гривен ($2,2 млрд) потратят на приобретение техники для ВСУ.