https://static.news.ru/photo/e4c40116-e1f9-11e9-9840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/imago-images.de/Global Look Press

Руководители трёх десятков государств посетят Париж, чтобы проститься с экс-президентом Франции Жаком Шираком, умершим на 87-м году жизни 26 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

В столицу Франции прибудут президенты РФ Владимир Путин, Италии — Серджо Маттарелла, Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Бельгии Шарль Мишель, передаёт в субботу Agence France-Presse .

На похороны Ширака также прибудут глава кабмина Венгии Виктор Орбан, премьер Ливана Саад Харири и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Церемонию памяти Ширака, которая пройдёт в парижском соборе Сен-Сюльпис, возглавит президент Франции Эмммануэль Макрон. На ней будет присутствовать глава правительства республики Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат парламента, политики, родственники и близкие умершего.

Как писал News.ru, попрощаться с Шираком смогут все желающие. Такое решение приняли его родственники. Гроб с телом экс-президента Франции будет выставлен 29 сентября у собора Святого Людовика.

Ширака похоронят рядом со старшей дочерью на кладбище Монпарнас в Париже.