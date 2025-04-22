Похороны папы римского пройдут необычным образом Похороны папы римского Франциска пройдут по новой упрощенной процедуре

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Собор Святого Петра в Ватикане

Похороны папы римского должны пройти по упрощенной процедуре, следует из обновленной версии документа «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточняется, что он утвержден самим папой в ноябре 2024 года, передает пресс-служба Святого престола.

Франциск, как указано, поручил изменить некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. В итоге некоторые устаревшие элементы процедуры были исключены, например для погребения больше не будут использовать три саркофага. Также по новому порядку тело сразу поместят в гроб, который выставят в открытом виде, чтобы верующие могли выразить свое почитание.

Обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика — это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего, — пояснил глава Службы папских литургических церемоний архиепископ Диего Равелли.

Папа римский Франциск может быть похоронен в период с пятницы по воскресенье, с 25 по 27 апреля, на четвертый — шестой день после смерти. Точную дату определят кардиналы, которые во вторник, 22 апреля, соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.

Папа римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Официальная версия еще не названа. Известно, что глава католической церкви, правящий 12 лет, страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.