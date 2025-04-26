Похороны папы римского начались в Ватикане

Похороны папы римского Франциска проходят в соборе Святого Петра в Ватикане. Понтифика захоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре. Попрощаться с ним на площадь Святого Петра пришли тысячи человек. Трансляцию ведет CBS News.

На церемонию прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Кроме того, на похоронах находятся бразильский и украинский лидеры Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Зеленский. Россию представляет глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киев под руководством Зеленского обратился к Италии с просьбой провести в Риме саммит в день похорон папы римского. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила сомнения, поскольку это могло быть воспринято как политическая манипуляция в чувствительный момент. Она подчеркнула, что такие мероприятия должны быть организованы с должным уважением к памяти покойного.