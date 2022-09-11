Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похоронный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II покидает замок Балморал в Шотландии, передает Sky News. Он отправится в шестичасовой путь в шотландскую столицу Эдинбург. Это будет первая остановка на пути в Лондон. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

Гроб королевы сегодня отправился из Балморала в Эдинбург. Это произошло после того, как вчера в Сент-Джеймсском дворце король Карл III был официально провозглашен новым монархом, — говорится в сообщении.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.