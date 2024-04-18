«Похолодание вынуждает»: Украину предупредили о дефиците электричества Гендиректор Yasno: 18 апреля Украина столкнется с дефицитом электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко. По его словам, причиной стало резкое похолодание.

Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг, 18 апреля. — NEWS.ru.) нам всем может не хватить генерации + импорта, — предупредил Коваленко.

Ранее национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что потребление электроэнергии на Украине выросло на 7% по сравнению с предыдущим днем. В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество, поскольку растущее потребление невозможно покрыть за счет внутренней генерации. Предприятие попросило не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы — от чайника до пылесоса, отказаться от лишнего освещения в помещениях и на улице, пересмотреть производственные процессы — особенно в вечерние часы.

До этого в Днепропетровской и Львовской областях получили повреждения энергетические объекты. Глава военной администрации одного из названых регионов Украины Сергей Лысак информировал, что без света остались 9,5 тысячи жителей. По его словам, вскоре после происшествия энергоснабжение удалось восстановить.