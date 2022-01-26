Погранслужба Польши заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в Twitter. Также были задержаны несколько человек при попытке незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек, среди которых граждане Ирака, Сирии и Ливана. Все они были задержаны.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Анна Михальская рассказала, что Польша построит забор высотой 5,5 метра на границе с Белоруссией, его общая длина составит 186 километров. Работы будут одновременно вестись на четырёх участках.

Также Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.