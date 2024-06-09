Тело украинского уклониста нашли близ румынской границы Госпогранслужба Украины: в горах на границе с Румынией нашли тело уклониста

Фото: МО Украины

Госпогранслужба Украины сообщила об обнаружении тела очередного украинского уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции, уточнили в ведомстве.

Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван (гора в украинских Карпатах, находится на границе с Румынией. — NEWS.ru.) сегодня утром сообщил местный житель, — говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы. Там назвали таких граждан «жертвами авантюризма или трусости».

Ранее сообщалось, что житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт. Для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники пограничной службы задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, которую приобрел в интернете за 200 тысяч рублей. По словам представителей ГПСУ, уклониста привлекут к административной ответственности.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что граждане страны, как правило, пытаются покинуть страну через Молдавию. По его словам, они уезжают через транзитную дорогу в Одесской области. При этом нередко машины бросают прямо на трассе. Украинская погранслужба делает все, чтобы предотвратить подобные побеги, добавил он.