Пограничники Украины начали копать рвы на границе с РФ

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в «грязной игре» на польско-белорусской границе. Он считает, что российские власти обострили проблему с мигрантами. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Проблема на границе — это грязная игра президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля, — заявил Блащак. Также он сообщил, что порча ограждения на границе с Польшей произошла лишь из-за умышленных...