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Пограничники Украины начали копать рвы на границе с РФ

21:53, 21 августа 2021
Пограничники Украины начали копать рвы на границе с РФ Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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К дополнительному укреплению границы с Россией приступили пограничники Украины. Работы ведутся в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области, — сообщает ведомство.

По имеющимся данным, инженерная группа обустраивает заграждения в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по реализации госполитики в сфере защиты государственной границы. В числе прочего, меры включают в себя отчуждение приграничных земель.

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