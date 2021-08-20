Пограничники Украины начали копать рвы на границе с РФ

К дополнительному укреплению границы с Россией приступили пограничники Украины. Работы ведутся в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны.
Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области, — сообщает ведомство.
По имеющимся данным, инженерная группа обустраивает заграждения в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по реализации госполитики в сфере защиты государственной границы. В числе прочего, меры включают в себя отчуждение приграничных земель.