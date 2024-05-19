Пограничники открыли огонь по украинцу за попытку сбежать в Молдавию

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские пограничники открыли огонь по мужчине, который попытался нелегально перейти в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошел в поселке Болган. По информации издания, пограничники сделали два предупредительных выстрела, после чего ранили мужчину в ноги.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление. Он ударил одного из пограничников, затем использовал газовый баллончик и пытался отобрать табельное оружие у военнослужащего. Во время сопротивления при задержании один из солдат сделал два предупредительных выстрела, после чего выстрелил по ногам мужчине, — сообщил источник издания.

Пострадавшего доставили в больницу в поселке Крыжополь. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела. В отношении мужчины — за препятствие представителям власти — и в отношении пограничников — за превышение должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили пять граждан Сомали, им потребовалась медицинская помощь. По их словам, их избили на территории Польши в ответ на просьбу о предоставлении убежища.