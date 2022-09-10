Поговорим о странностях гибридной войны Пока информационщики в погонах держат мхатовскую паузу, инициатива оказывается в руках противника

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Даже дилетантам ясно, что война — это не парады маршевых колонн и не постоянное победоносное наступление. Тактические перестроения, активная оборона, включающая и оставление прежних, вроде бы незыблемых позиций, — это проза любых военных действий. Особенно современных, ведущихся сразу в нескольких измерениях — от космической разведки до информационных вбросов.

Последняя информационная вводная современных войн когда-то так удачно была проиллюстрирована в голливудском фильме «Хвост крутит собакой». Картина демонстрирует, как легко можно воздействовать на общественные настроения, создавая искусную видимость войны и людских страданий. Собственно, и нынешний конфликт на Украине лишний раз подтвердил, казалось бы, чисто блогерскую истину, что если событие не отражено в соцсетях, значит его для общественности и не было.

К сожалению, отчего-то новую информационную реальность лучше усвоили в Киеве. Тамошние пиарщики в камуфляже буквально засыпают информационное пространство своими роликами, сюжетами, оперативными репортажами с мест боев. Довольно долго у нас к их активной практике относились с видимым снисхождением. Удачно ловили на откровенно смонтированных фейках и явно постановочных кадрах. Вот только со временем стало очевидно, что информбандеровцы стремятся подтвердить каждое свое заявление видеокартинкой.

Причем для этого активно и небескорыстно использовались «корреспонденты» даже в нашем тылу. Поэтому взрывы на военных складах в Крыму или последствия удара по штабу наших вагнеровцев раньше появлялись на сайтах «переможников». А потому и отрицать нашим официальным лицам было что-то бесполезно. И более того, любые задержки с такой официальной информацией только давали противнику повод еще больше (иногда кратно, как у Арестовича) преувеличивать и наши потери, и свои успехи.

Фото: МО РФ

Наши же видеокартинки постоянно опаздывали или вообще отсутствовали по причине, дескать, гуманных соображений, не позволяющих демонстрировать неприглядное в своей жестокости лицо боевых действий. Дошло до того, что весьма доброжелательные в отношении нашей армии аналитики стали ставить под сомнение сам факт попытки украинского спецназа высадиться на берегу Каховского водохранилища с намерением захватить Запорожскую АЭС. А все потому, что никаких видеодоказательств успешного действия наших оборонявших берег сил не было долго представлено.

И вот несколько последних дней наша неравнодушная общественность, не воспринимающая кончину английской королевы как вселенское, все затмевающее горе, напряженно черпает информацию о положении дел под Харьковом из отрывочных, часто противоречащих друг дугу сообщений военкоров и разного рода сайтов.

Наши официальные лица держат на этот счет мхатовскую паузу, но не перестают сообщать об ударах нашего высокоточного оружия по командным пунктам. Естественно, такой вакуум мгновенно заполняется украинскими кадрами. Создается впечатление, что у нас все публичные заявления мучительно согласовываются с немалым числом инстанций. А время подачи уходит, соответственно, инициатива оказывается в руках противника.

Как уже иронизируют коллеги, что было бы, если бы в пору суровых боев в сорок первом году Юрий Левитан постоянно повторял бы в своих сводках: «Все идет по плану!»... СВО ведь поддерживает абсолютное большинство нашего населения. И наши люди более чем достойны адекватного отношения, доверия и уважения со стороны информационщиков в погонах.