Погибшим при столкновении L-39 украинским пилотам присвоили воинские звания

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Трем пилотам, погибшим при столкновении учебных самолетов L-39, посмертно присвоили воинские звания, говорится в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ. Согласно приказу, майоры Вячеслав Минке и Сергей Проказин повышены до подполковников, а капитан Андрей Пильщиков до майора.

Два украинских учебных самолета Aero L-39 Albatross столкнулись вечером 25 августа. В Государственном бюро расследований страны сообщили, что пилоты выполняли боевые задания вблизи Житомира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Украинские следователи намерены изучить техническое состояние самолетов, а также провести тщательную диагностику черных ящиков.

Украинское издание «Апостроф» вместе с тем сообщало, что в небе над Житомирской областью столкнулись военные истребители МиГ-29. Друг погибшего Пильщикова заявил, что пилот мечтал о передаче ВСУ американских F-16, однако так и не дождался этого события.

Также сообщалось, что ранее в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. После падения борта в Клинцовском районе пилот был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.