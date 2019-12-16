https://static.news.ru/photo/fe3d1bae-200c-11ea-aae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: glavadnr.ru

Лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно наградил знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени российских журналистов, погибших в Донбассе при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Речь идёт о спецкоре ВГТРК Игоре Корнелюке, звукорежиссёре Антоне Волошине и операторе Первого канала Анатолии Кляне. Наряду с ними награды удостоился журналист и военнослужащий Народной милиции Всеволод Петровский.

Пушилин заявил, что Донбасс не забудет тех, кто делал всё возможное для объективного освещения конфликта, сообщает ДАН.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших при исполнении своих обязанностей журналистов в 2019 году сократилось вдвое. Согласно официальным данным, оно составляет 49 человек, что является рекордно низким показателем за последние 16 лет.