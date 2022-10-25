Погиб военный, участвовавший в доставке украинского флага на остров Змеиный

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Один из военнослужащих ВСУ, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный, погиб, сообщил его сослуживец в эфире «Ми — Україна». По его словам, боец был похоронен еще в субботу, 22 октября.

Этот человек, который идет спереди, — это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу, — рассказал он.

Подробности гибели сослуживца он сообщить не смог, поскольку подписал документы о неразглашении. Также он не ответил на вопрос, участвовал ли сам в поднятии украинского флага на Змеином.

ВСУ подняли украинский флаг на острове Змеиный в начале июля. Руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк тогда сообщила, что полотно было предварительно сброшено к месту установки с вертолета.

30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли. В военном ведомстве пояснили, что такой шаг призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.