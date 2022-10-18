Подводные силы: 500 кг тротилового эквивалента взорвали «Северные потоки» Взрывные устройства могли быть синхронно спущены с кораблей, а затем дистанционно приведены в действие

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во вторник, 18 октября, шведский таблоид Expressen впервые явил миру сенсационные фотографии и видеокадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». Они были сделаны камерой подводного беспилотника на глубине 80 метров в Балтийском море. На снимках видны трещины, разорванные края армированной бетоном стальной трубы. Около 50 метров газопровода отсутствует вовсе. Съемка велась с официального разрешения властей Швеции. При этом Стокгольм внезапно отказался войти в трехстороннюю комиссию по расследованию аварий на СП-1 и СП-2 под эгидой европейского агентства Eurojust. В Стокгольме заявили, что не хотят делиться с Германией и Данией «чувствительной информацией». Зато эксперты ФРГ уже завершили следственные действия и поделились результатами с коллегами. В Берлине так и не смогли прийти к выводу о том, кто стоит за диверсией (эта версия остается приоритетной и не оспаривается ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Москве). Эксперты отмечают странность этого дела: спустя три недели после происшествия Запад и РФ ограничились намеками, но ни одна из сторон пока не выступила с официальными обвинениями в адрес того или иного государства. А это порождает всё новые конспирологические теории.

ЧП на «Северных потоках» 26 сентября напрямую не касается немцев: четыре утечки на трех нитках газопроводов произошли поровну в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. При этом оба трубопровода проходят через воды Германии, Дании и Швеции — именно поэтому все три страны взялись за расследование.

В Швеции следствие возглавляет контрразведка, в Дании и Швеции этим занимаются полиция и военно-морские силы, — сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look press

Американская газета пообщалась с источниками в ФРГ, знакомыми с материалами дела. Они пришли к выводу, что причиной аварии практически без сомнений стали взрывы. Зато все версии этих взрывов, которые прежде озвучивались в СМИ, признаны несостоятельными. По горячим следам сообщалось, что их могли осуществить либо водолазы, либо диверсанты на военных подлодках. Однако в итоге немецкие специалисты пришли к выводу, что это невозможно — из-за глубины (для подлодок — слишком малая, для дайверов — слишком большая) и неблагоприятных погодных условий (а именно — сильных подводных течений). Кроме того, перемещение подлодок в этой акватории пристально отслеживают военно-морские силы НАТО.

Разумеется, последний аргумент имеет смысл, если исходить из того, что за диверсией стоят именно не НАТОвские силы. К слову, в 2015 году при плановом осмотре «Северного потока» поблизости был обнаружен американский подводный уничтожитель мин «Морская лиса» (Sea Fox). Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. На этом скандал заглох.

Сейчас эксперты склоняются к такой версии: взрывные устройства могли быть синхронно спущены с неких кораблей, «а затем дистанционно приведены в действие». Мощность взрыва на участке трубы, который показал шведский Expressen, составила примерно 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Немецкие следователи не смогли определенно связать акт предполагаемой диверсии ни с одним из игроков. Однако некоторые чиновники исходят из предположения, что за взрывами стоит Россия, — сообщает WSJ.

Впрочем, предположение это чисто спекулятивное. Судя по публикации американской газеты, в Берлине не смогли представить технические доказательства в пользу версии о том, что Россия сама подорвала свои газопроводы. Они исходят из единственного предположения, что Москве такой акт якобы мог быть выгоден.

Бросается в глаза, что одна нитка «Северного потока» осталась неповрежденной. Россия пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы они уступили и запустили СП-2. В Германии, особенно в восточной части страны, активизировались против антироссийских санкций на фоне резкого роста счетов за отопление и электроэнергию. Впрочем, в правительстве Германии уже заявляли, что у них нет никаких планов по поводу ввода газопровода в эксплуатацию, — приводит издание логику неназванных немецких чиновников.

При этом нигде на официальном уровне немецкие официальные лица не делали заявлений с обвинениями в адрес Москвы. «Шведы в своем предварительном расследовании, которое было закончено ранее в этом месяце, также заключили (как и датчане), что имели место взрывы. Но и они не назвали виновных. Наконец, в НАТО сразу же заявили о диверсии. Но Североатлантический альянс тоже не привел никаких доказательств чьей-либо вины», — подмечает WSJ.

К слову, и Москва, явно намекающая на причастность к взрывам Запад, до сих пор не обвинила никого конкретно — ни правительство, ни военных, ни спецслужбы или наемников из тех или иных стран. Правда, президент РФ Владимир Путин, выступая 30 сентября в Кремле, заявил, что за диверсиями стоят «англосаксы».

Англосаксам уже мало санкций, они совершили диверсию (невероятно, но факт), организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры, — объявил Путин.

По мнению главы РФ, всем очевидно, кому это выгодно. «Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — заключил президент. При этом Москва не спешит обвинять лично американского президента Байдена, шефов Пентагона или ЦРУ.

Тем временем СМИ растиражировали заявления шведских официальных лиц о том, что те не собираются делиться результатами своего расследования с Россией. В частности, об этом сообщила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон. Но куда интересней, что то же самое Швеция отказалась делать в отношении Дании и Германии. Первым об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Согласно нашим отчетам, скандинавская страна не хочет делиться данными собственных инспекций с другими странами. Какие именно соображения безопасности заставили Швецию выйти из совместного расследования, непонятно, — цитирует госпожу Андерссон портал The Local.

Позже шведский прокурор Матс Юнгквист подтвердил, что Швеция отклонила идею запустить механизм Совместной следственной группы (Joint Investigation Team) в рамках агентства по судебному сотрудничеству Eurojust. Мол, такое совместное расследование будет включать юридические соглашения, в соответствии с которыми Швеции придется поделиться с союзниками конфиденциальными сведениями.

Это потому, что в нашем расследовании есть информация, которая напрямую связана с национальной безопасностью и не подлежит разглашению, — пояснил Юнгквист агентству Reuters.

Впрочем, неназванный представитель шведских спецслужб уточнил: Стокгольм все же продолжает сотрудничать с коллегами на добровольной основе. Как отметил в беседе с NEWS.ru публицист, создатель блога и Telegram-канала «Толкователь» Павел Пряников, шведы не хотят политизировать процесс, оставаясь в русле давнего нейтралитета. Эксперт уверен, что «виновник так и не будет назван».

Круг возможных подрывников газопроводов, у кого есть технические возможности для этого, был очерчен сразу — США, Англия и Россия. Вот каждый человек в меру своих представлений о мировых силах и идеологических взглядов и будет выбирать виновного из этой троицы. Есть в истории такие «явления умолчания». Например, про убийцу президента Кеннеди — стрелок был найден, убит, а заказчик остался неизвестен. Или с аварией подлодки «Курск». Или из какой лаборатории появился коронавирус. И вот теперь подрыв газопроводов, — заметил Павел Пряников.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что «газопроводы были застрахованы у крупных европейских страховщиков, так что Россия получит компенсацию за их подрыв».