Подведены итоги масштабной воздушной тревоги в четырех областях Украины «Бабель»: объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях Украины

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Повреждения нескольких целей стали итогом масштабной воздушной тревоги в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины, сообщило местное издание «Бабель». Согласно его информации, там были разрушены объекты критической инфраструктуры. МО РФ информацию не подтверждало.

В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре. <...> Город Стрый в Львовской области <...>, было восемь ракет. <...> Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях, — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучали на всей территории страны с 04:42 мск. Тревогу отменили к 07:00 мск.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в регионе могут начаться перебои с электричеством. Он уточнил, что по Харькову и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов, были повреждены объекты критической инфраструктуры.

До этого государственная администрация Киева сообщила, что крупные фонтаны, расположенные в центре города, в этом году не будут включать. Такое решение обусловлено необходимостью экономии. Как отметили в администрации, фонтаны в Киеве энергозатратны.