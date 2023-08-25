Подтвердилось наличие «украинского следа» в диверсии на «Северных потоках» ZDF: подтвердилась причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

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Источники, знакомые с ходом расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», подтвердили наличие в деле «украинского следа», сообщают немецкий телеканал ZDF и журнал Spiegel. По их данным, доказательств вины России в произошедшем нет.

Появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод «Северный поток» могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Однако по информации ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными. Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России, — говорится в публикации ZDF.

Согласно данным расследования, арендовавшие судно люди находились на Украине до и после взрывов на трубопроводах в Балтийском море.

Журналисты также отметили, что власти Германии не предприняли никаких действий, направленных на защиту трубопроводов от диверсий, хотя были предупреждены о возможном теракте.

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что расследование подрыва газопроводов завершится только после окончания спецоперации на Украине. По его мнению, возможны два варианта развития событий. В первом случае появятся новые международные суды, которые смогут установить виновных. Во втором случае США «сольют» Украину, предоставив доказательства, которые якобы указывают на причастность Киева к диверсиям.