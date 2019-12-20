https://static.news.ru/photo/9c8db828-231d-11ea-a763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinara Devlet-Kildeeva/Global Look Press

Подразделение эстонской полиции подтвердило, что его сотрудники рассылали журналистам Sputnik Estonia письма о санкциях, с которыми они могут столкнуться, пока работают в данном агентстве.

По словам руководителя бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Мадиса Рейдманда, людей, у которых имеется трудовой договор с «Россией сегодня», предупредили, что в отношении Дмитрия Киселёва и агентства действуют ограничения.

В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международных финансовых санкций, — заявил он.

Рейманд напомнил, что в отношении Киселёва действуют санкции Евросоюза, связанные с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. Согласно им, необходимо заморозить имущество лиц, на которых они распространяются.

Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги, — пояснил глава бюро.

Он добавил, что оповещение об ограничениях входит в функции бюро, передаёт Delfi.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на рассказ представителя российского государственного СМИ Sputnik Estonia о давлении со стороны эстонских властей. По его мнению, в Эстонии боятся правды.

Сотрудники Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения.