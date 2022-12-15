Подсчитаны финансовые потери Европы из-за отсутствия российских туристов РСТ: финансовые потери стран Европы из-за отсутствия российских туристов составят до €1 млрд

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Потери от отсутствия российских туристов в европейских странах составят до €1 млрд, сообщил Lenta.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, наибольшие потери понесли Турция, Испания и Италия.

Все страны, где основным контингентом были именно гости из России, конечно, понесли потери. Достаточно сказать, что благополучная Турция, куда россияне ездили чаще всего, потеряла почти половину. Также удар пришелся на средиземноморские страны — они потеряли по €1 млрд, это Испания, Италия, Греция, а также Франция, Германия, — перечислил Барзыкин.

Он добавил, что от ухода россиян пострадали и смежные с туризмом отрасли: наряду с туристами из Китая и Арабских Эмиратов россияне активнее всего занимались шопингом и покупали много дополнительных услуг. На снижение числа российских туристов повлияли как ограничения на въезд, так и сложности с платежными системами и логистикой. Тем не менее в ожидании новогодних праздников отмечается рост спроса на поездки в Турцию, Таиланд, Латинскую Америку, а 20% путешественников сделали выбор в пользу внутреннего туризма.

Ранее сообщалось, что туристические компании могут начать продажи горящих новогодних путевок в зарубежье в конце следующей недели. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, это коснется поездок на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию. Скидки могут составить 15–25% на туры с датами вылета после Нового года. Также уже сейчас с большим дисконтом можно купить весенние туры.