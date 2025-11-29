Окружение президента Украины Владимира Зеленского могло забрать себе порядка $100 млрд (8 трлн рублей) помощи от западных партнеров, сообщил американский экономист Стив Ханке в соцсети Х. Эксперт заявил, что, по его подсчетам, от 15 до 30% выделенных средств были присвоены соратниками главы государства.

Общая сумма денег, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около $360 млрд (36 трлн рублей. — NEWS.ru). Это означает, что от 54 (19 трлн. — NEWS.ru) до 108 млрд (38 трлн рублей. — NEWS.ru) наполняют карманы коррупционеров, — написал экономист.

Ранее сообщалось, что отставка руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству в Верховной раде. Журналисты отмечает, что ни один влиятельный лидер не призвал к отставке самого Зеленского.

До этого первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев предположил, что отставка Ермака не поможет сохранить свой пост Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС России на фронте.