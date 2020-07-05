Подруга экс-короля Испании заявляла, что он перевёл ей €65 млн из любви

https://static.news.ru/photo/ed4dc808-bead-11ea-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Abuin/Global Look Press

Предприниматель Коринна цу Сайн-Витгенштейн во время дачи показаний в 2018 году утверждала, что заслуженный король Испании Хуан Карлос I перевёл ей около €65 млн в 2012 году «из благодарности и любви».

В декабре 2018 года сообщила прокуратуре Женевы, что монарх перевёл ей крупную сумму «не для того, чтобы избавиться от денег».

Это был подарок. Я думала, что он предложил мне эти деньги из благодарности и любви, — цитирует Сайн-Витгенштейн газета El País.

Как писал NEWS.ru, в марте испанский король Филипп VI лишил своего отца Хуана Карлоса ежегодного финансирования, выделяемого из королевского бюджета. Кроме того, он отказался от наследства, которое мог бы получить от своего родителя.

В 2018 году экс-монарх получил €194 232 в качестве финансирования. О решении Филиппа VI было объявлено на фоне расследования швейцарских прокуроров, которые изучают происхождение €65 млн. Их Хуан Карлос передал своей близкой подруге Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. По данным прессы, эти средства были переведены из Саудовской Аравии на банковский счёт мужчины в то время, когда он был королём Испании. Расследование ведётся в отношении предпринимателя, а также еще двух лиц по подозрению в отмывании денег, что карается наказанием в виде пяти лет тюрьмы.

52-летний Филипп VI подчеркнул, что продолжительное время не знал о том, что указан бенефициаром офшорного фонда, где находятся деньги. Узнав об этом, король отказался им быть.