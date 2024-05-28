Подросток задушил 28-летнюю женщину из-за ее насмешек во время секса В ФРГ подросток убил женщину, потому что она посмеялась над ним во время секса

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В Окружном суде Франкфурта-на-Майне в федеральной земле Гессен в Германии начался процесс по делу об убийстве 28-летней Бланки К., пишет газета Bild. Обвиняемым выступает 17-летний подросток из Туниса Мохаммед Али С. По версии следствия, он избил и задушил жертву за то, что она посмеялась над ним во время секса.

Инцидент произошел 3 октября 2023 года в баре немецкого города Франкфурта-на-Майне. По словам прокурора Констанцы Юнг, Бланка К. и Мохаммед Али С. вместе употребляли алкоголь и наркотики, после чего решили пойти к ней домой, чтобы заняться там сексом. Но у юноши не случилась эрекция, и девушка посмеялась над ним.

Реакция женщины привела подростка в ярость: он стал бить и душить ее, пока она не умерла. По словам прокурора, обвиняемый снял фрагмент нападения на камеру своего телефона, хвастаясь тем, что убил свою спутницу.

Подростка задержали несколько часов спустя. Он прятался в доме родителей примерно в 9,5 км от квартиры своей жертвы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме из-за того, что обвиняемый несовершеннолетний. Юношу могут приговорить к тюремному заключению на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мигранта, который пытался изнасиловать женщину у метро «Ховрино» в столице, заключили под стражу на два месяца. По данным правоохранителей, пострадавшая смогла отбиться от мужчины, распылив перцовый баллончик.