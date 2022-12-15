Ребенок погиб во время стычки футбольных болельщиков во Франции

Фото: Andrea Fasani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французском Монпелье во время столкновения болельщиков после победы национальной сборной в ЧМ по футболу погиб 14-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. Мальчик скончался в больнице, куда был доставлен после того, как его сбила машина.

По данным канала, несколько человек подошли к автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, и стали срывать с него национальный флаг. Водитель резко тронулся с места и наехал на подростка. Как сообщает телеканал, после ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Полиция вскоре нашла брошенный автомобиль, его владелец объявлен розыск. В местной полиции сообщили, что расследование ДТП продвигается быстрыми темпами под контролем прокуратуры.

В полуфинале ЧМ по футболу в Катаре сборная Франции выиграла у команды Марокко со счетом 2:0. В финале она встретится с командой Аргентины, матч состоится 18 декабря.