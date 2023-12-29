Подросток поджег 25 машин ночью во Франции

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS/Global Look Press

Полицейские задержали мужчину, который поджег 25 машин на улицах коммуны Туар на западе Франции, передает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в ночь на 27 декабря. Отмечается, что злоумышленника задержали менее чем за сутки.

У следователей быстро возникли подозрения относительно мужчины, которого видели ночью неподалеку от мест [где происходили поджоги], — заявил прокурор Жюльен Ваттеблед.

По его словам, задержанному 18 лет. Он проходит по статье о «нанесении ущерба огнем». В случае доказательства вины ему может грозить 10 лет тюремного заключения.

Ранее житель города Правдинска Калининградской области поджег автомобиль своего начальника, пообещавшего купить ему смартфон. Начальник не сдержал обещания, что вызвало недовольство у ранее судимого мужчины. Дождавшись наступления темноты, он облил капот грузовой машины маслом, после чего поджег ее спичкой. Позднее его задержали полицейские. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.

До этого в Ногинске мужчина с черным чулком на голове закинул горящий факел в автомобиль китайской марки Haval на территории администрации Богородского городского округа. Машина принадлежала районному Центру оказания услуг. В результате поджога никто не пострадал.