Подросток из Франции изнасиловал восьмилетнюю сестру и еще одну девочку Actu17: в Марселе задержали изнасиловавшего восьмилетнюю сестру подростка

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во французском Марселе арестовали 17-летнего подростка, изнасиловавшего восьмилетнюю сестру и еще одну девочку 14 лет, сообщило издание Actu17. По его информации, обвиняемый признался в содеянном. В настоящий момент следователи выясняют, были ли другие жертвы.

Подозреваемый был взят под стражу на прошлой неделе. Согласно источнику, близкому к делу, он, предположительно, признался полиции в отношении двух жертв. Дальнейшие расследования установят, были ли другие жертвы, — говорится в материале.

По словам пострадавшей девочки, брат изнасиловал ее во время каникул летом 2022 года. Второе изнасилование 14-летней жертвы произошло в период с 2020 по 2022 год. Родители пострадавшей подали заявление в полицию уже во время расследования.

Ранее в Иркутской области осудили мужчину, который был признан виновным в трех убийствах, изнасиловании и получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, сообщил Следком. За совершенные преступления он отправится в тюрьму на 22 года. По версии следствия, мужчина орудовал в области в 2007 году и в период с 2018 по 2020 год.