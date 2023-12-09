Подростки предстали перед судом Парижа за убийство учителя из-за карикатур Шестерым подросткам в Париже вынесли приговоры по делу об убийстве учителя

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В Париже прошел суд над шестью молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет, обвиняемыми в причастности к убийству учителя истории Самюэля Пати в октябре 2020 года, сообщил BFMTV. Пятерым предъявили обвинения в заговоре, еще одному вменили клеветнический донос.

На момент убийства учителя подсудимым было по 13–15 лет. Они получили разные сроки, от 14 месяцев до двух лет тюрьмы, в некоторых случаях с испытательным сроком.

Наиболее суровые сроки получили те, кто следил за преподавателем и указал на него нападавшему. Убийство совершил на тот момент 18-летний беженец чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Его застрелили при задержании.

Следующий процесс по делу об убийстве учителя пройдет в конце 2024 года. Перед судом предстанут восемь взрослых.

Пати, который вел уроки истории и географии, на одном из занятий показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Узнавший об этом Анзоров 16 октября обезглавил учителя, после чего выложил в соцсети снимок отрезанной головы Пати.

В январе 2022 года жителя Франции посадили на четыре года в тюрьму за публикацию в соцсети снимка отрезанной головы учителя. По данным прокуратуры коммуны Безье, осужденный также был уличен в публикации расистских и ненавистнических высказываний, в том числе в адрес президента страны Эммануэля Макрона.