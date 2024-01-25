Подростка-футболиста из Шотландии парализовало после падения на матче

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Футболист шотландского любительского клуба «Роверс» Деклан Макдональд упал на матче, в результате чего получил перелом шеи, сообщил ФК в своем аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Подростка полностью парализовало. По прогнозам врачей, мальчик вряд ли снова встанет на ноги самостоятельно.

Деклан получил перелом шеи и не чувствует ничего ниже плеч <...> По прогнозам, Деклан вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить, но мы надеемся, что с помощью реабилитации и физиотерапии он восстановит чувствительность рук и кистей, — говорится в сообщении.

В футбольном клубе отметили, что подростку пришлось пережить 10-часовую операцию на шее. Чтобы помочь Макдональду, руководство ФК открыло сбор средств на реабилитацию юноши.

Ранее сообщалось о падении с 10-го этажа бойца поп-ММА Венома, настоящее имя которого Магомед Зайналов. По информации Telegram-канала SHOT, он сорвался, когда пытался спасти своего кота. Канал уточнил, что у 24-летнего спортсмена практически полностью оторвало левую пятку, диагностированы переломы обеих ног и таза.