Подразделение «Беркут» больше не обвиняют в убийствах на Евромайдане Суд снял с командиров «Беркута» обвинения в убийствах на Евромайдане

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шевченковский суд Киева в связи с истечение срока давности закрыл дело о разгоне Евромайдана украинским спецподразделением милиции «Беркут», пишет «Страна.ua». Все обвинения и арест имущества с командиров бригады были сняты.

В списке потерпевших числилось около 170 человек. В последних заседаниях суда участвовали только двое из них. Остальные убыли на фронт или погибли по разным причинам.

Бойцов спецподразделения «Беркут обвиняли в том, что они были ответственны за смерть более 100 человек, погибших во время столкновений силовиков и радикалов во время Евромайдана. Милиционеры свою причастность к убийствам отрицали.

За гибель почти 50 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе должны ответить сторонники Майдана, заявил ранее бывший подпольщик, участник СВО Владислав Долгошея. Однако, по его словам, при нынешней украинской власти ждать справедливого суда не стоит, несмотря на то что многие из участников тех событий до сих пор находятся на Украине.

10 лет назад в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек из-за столкновения активистов Евромайдана и противников новой украинской власти. Депутат Госдумы Петр Толстой еще в 2021 году пообещал виновникам трагедии международный трибунал.