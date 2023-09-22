Подпольщики сообщили об ударе по танковому заводу в Харькове РИА Новости: ВС РФ поразили в Харькове производящий танки завод

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В.А. Малышева (ХЗТМ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья города Николаева Сергей Лебедев. По его словам, удар по складам предприятия нанесли утром 21 сентября.

Двадцать первого сентября утром, около шести часов, был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харькова. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе, — отметил Лебедев.

Он также передал агентству фотографии с последствиями атаки. На снимках виден дым, поднимающийся над территорией завода. Подпольщик уточнил, что было шесть взрывов, самым мощным оказался третий, когда появилось облако дыма вместе с искрами.

Лебедев подчеркнул, что удар по заводу был очень точным. Информацию о пополнении складов техникой ранее передало подполье Харькова. Эти же люди подтвердили «точность попадания и итоги прилетов», заключил координатор подполья.

Ранее сообщалось, что утром 21 сентября несколько взрывов прозвучало в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны тогда была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о серии взрывов в городе Хмельницком.